FBI-rapport staat Kavanaugh niet in de weg

Het FBI-onderzoek naar de jeugd van beoogd rechter Kavanaugh lijkt de twijfel bij aarzelende Republikeinen te hebben weggenomen.

Eigenlijk waren de reacties op het FBI-rapport te voorspellen. Zou het vaststellen dat er in Kavanaughs jeugd sprake was geweest van seksueel wangedrag, dan waren de Democraten tevreden en hadden de Republikeinen het rapport gekraakt. Wanneer de FBI geen belastende feiten kon vinden, zou het omgekeerde het geval zijn.

Dat laatste gebeurde. Donderdagmorgen leverde de FBI het rapport in. Om lekken te voorkomen, is er maar één exemplaar. Elke senator kreeg een halfuur de tijd in een kamertje in de kelder van het Congresgebouw om er kennis van te nemen. De Republikeinen zijn overtuigd. Er is in de jeugdjaren van Kavanaugh niets gebeurd wat zijn benoeming in de weg zou staan. De Democraten zeggen dat het onderzoek te smal is geweest.

„Het is een product van een onvolledig onderzoek”, aldus de Democratische senator Dianne Feinstein. Dus zijn zij en haar fractie niet overtuigd. Zij vinden dat de FBI meer vrouwen had moeten ondervragen. Ook laken zij dat Christine Blasey Ford, de vrouw die als eerste beschuldigingen tegen Kavanaugh inbracht, niet is gehoord en de beoogde opperrechter evenmin.

Daar staat tegenover dat Republikeinse senatoren die aarzelden om de kandidaat-rechter hun stem te geven, nu zeggen geen blokkades te zien. Senator Jeff Flake, die vorige week na een gesprek in een lift met enkele opposanten een extra onderzoek aanvroeg, verklaarde tegenover CNN dat hij niets belastends in het rapport had gelezen. Zijn collega Susan Collins noemde het onderzoek donderdag „zeer grondig.”

Als Collins en Flake Kavanaugh steunen, dan is diens benoeming waarschijnlijk rond. Weliswaar heeft de Republikeinse senator Heidi Heitkamp, een fervent voorstander van vrije abortus, gezegd dat ze tegen gaat stemmen, maar diverse Democratische senatoren, zoals Bob Corker, hebben verklaard de kandidatuur van Kavanuagh te steunen.

Intussen blijft de kwestie de Amerikanen verdelen. Donderdag waren er in Washington verschillende protesten. Honderd betogers werden door de politie opgepakt.

Voorstanders van de benoeming van Kavanaugh wijzen erop dat klaagster Blasey Ford, in het dagelijks leven werkzaam als hoogleraar psychologie, in het verleden adviezen aan mensen zou hebben gegeven hoe je met de minste risico’s een onderzoek met een leugendetector kunt ondergaan. Haar voormalige partner zou dat hebben verklaard, terwijl Blasey Ford onder ede heeft ontkend dit ooit te hebben gedaan.

Daarnaast is opvallend dat Julie Swetnick, de derde vrouw die beweerde dat Kavanaugh zich heeft ontgaan, deze week tijdens een interview met de zender MSNBC haar eerdere verklaring ‘nuanceerde’. Wat ze aanvankelijk als hard feit presenteerde, was niet meer dan een veronderstelling, zo bleek. Ze had destijds op afstand een groep jongeren gezien waar ook Kavanaugh bij stond. Maar of hij toen iets onoorbaars had gedaan, kon ze niet bevestigen.

Blijft natuurlijk de vraag of Kavanaugh wel opperrechter kan zijn, nu er zo veel ruis en verdenking was rond zijn benoeming. Daarbij wordt ook gewezen op zijn emotionele reacties tijdens de verhoren over de klacht van Blasey Ford.

Daar kan hij last van houden. Maar het hoeft niet. In 1991 speelde bij de benoeming van opperrechter Clarence Thomas een vergelijkbare kwestie. Hij werd uiteindelijk benoemd en vestigde zijn naam als bekwaam lid van het hooggerechtshof.