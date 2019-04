FBI pakt veteraan met terreurplannen op

Een Amerikaanse oorlogsveteraan, die als infanterist diende in Afghanistan, is gearresteerd omdat hij volgens het Openbaar Ministerie bomaanslagen wilde plegen met de bedoeling „veel slachtoffers” te maken. Hij had verschillende doelen op het oog in het zuiden van Californië. Volgens de media ging het onder meer om een bijeenkomst van blanke nationalisten met nazisympathieën in Long Beach en de pier van Santa Monica.

De FBI hield de 26-jarige man, die zich zou hebben bekeerd tot de islam en was geradicaliseerd, al enkele weken in de gaten met een undercoveroperatie via internet en vond het tijd in te grijpen om uitvoering van de plannen te voorkomen. „Het onderzoek heeft een eind gemaakt aan een zeer serieuze dreiging door een getrainde militair met oorlogservaring. Hij liet bij herhaling weten het maximale aantal doden te willen veroorzaken”, zei officier van justitie Nick Hanna.

De verdachte gaf naar verluidt aan dat hij wraak wilde nemen voor de terreurdaden in Nieuw-Zeeland waar een rechtse extremist vorige maand vijftig moskeebezoekers doodschoot. Hij had materiaal, waaronder spijkers, gekocht om een bom te fabriceren die op afstand tot ontploffing was te brengen. Volgens een FBI-agent bevatte het explosief echter stoffen die chemisch slecht reageren.