FBI pakt ex-marinier op voor plannen aanslag

De FBI heeft vrijdag een 25-jarige ex-marinier uit Modesto opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag in San Francisco. De Amerikaan wilde op Eerste Kerstdag uit naam van Islamitische Staat (IS) een aanslag plegen op Pier 39.

De man had de pier op het oog omdat hij die goed kende en het een drukke toeristische trekpleister is. Via een undercoveragent kwam de FBI achter de plannen van de man. De oud-marinier dacht dat de geheim agent in contact stond met IS en hoopte via hem aan materiaal te komen voor het maken van een bom.

Bij een huiszoeking vrijdag vond de politie wapens, een afscheidsbrief en zijn testament. Voldoende om de man op te pakken die verdacht wordt van het ondersteunen van een terroristische organisatie.

Volgens Amerikaanse media twijfelde de man overigens sterk of hij het plan voor de aanslag wel door moest zetten. Ondertussen had de FBI echter genoeg bewijsmateriaal om de man op te pakken.