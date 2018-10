FBI onderzoekt lastercampagne tegen Mueller

De FBI heeft een onderzoek ingesteld naar een mogelijke lastercampagne die tegen speciaal aanklager Robert Mueller zou worden gevoerd. Vrouwen zouden tegen betaling belastende en onjuiste verklaringen over Mueller hebben afgelegd.

Het team van Mueller doet onderzoek naar eventuele Russische betrokkenheid bij de verkiezingscampagne van Donald Trump. De Amerikaanse president vindt dat onderzoek een illegale heksenjacht.

Het tijdschrift The Atlantic kwam met de onthullingen over de lastercampagne. Het blad onthulde dat een vrouw in een e-mail aan journalisten had gemeld dat een bedrijf haar een cheque had aangeboden van 20.000 dollar (17.630 euro). In ruil daarvoor had ze “beschuldigingen van seksueel wangedrag en intimidatie op de werkplek tegen Robert Mueller” moeten uiten. Een tweede vrouw had gemeld dat zij door hetzelfde bedrijf was benaderd.