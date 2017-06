FBI ondervraagt medewerkers Kaspersky

Rechercheurs van de Amerikaanse FBI hebben deze week gesproken met medewerkers van de cyberbeveiliger Kaspersky. De gesprekken waren dinsdag bij de mensen thuis. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen rond het onderzoek.

Kaspersky is een van oorsprong Russisch bedrijf. De FBI doet onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen vorig jaar. De rechercheur hebben onder meer vragen over het gebruik van Kaspersky-software door de Amerikaanse overheid.

Kaspersky heeft bevestigd dat de FBI „korte interacties” met medewerkers heeft gehad, volgens het bedrijf uit zorgvuldigheid. NBC News zei dat zeker twaalf werknemers van Kaspersky rechercheurs over de vloer hebben gehad.