FBI onderschept verdacht pakketje naar Obama

De FBI heeft woensdag in Washington een verdacht pakketje onderschept dat naar de Amerikaanse ex-president Barack Obama was gestuurd. Eerder op de dag was een explosief gevonden dat tussen de post zat van Hillary en Bill Clinton.

Beide pakketjes werden tijdens routinecontroles door de FBI onmiddellijk geïdentificeerd als potentiële explosieven. De Clintons en Obama hebben de pakketjes niet ontvangen en ze waren ook niet aanwezig om ze te ontvangen, aldus de FBI.

Eerder deze week werd een explosief gevonden bij het huis van miljardair George Soros in Bedford. De explosievenopruimingsdienst heeft die bom uit voorzorg tot ontploffing gebracht. Het pakketje bevatte een explosief poeder, volgens een justitiële bron.