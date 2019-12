‘FBI niet vooringenomen bij Trump-onderzoek’

De FBI had een legitieme reden om te onderzoeken of toenmalig presidentskandidaat Donald Trump of zijn medewerkers hebben samengespannen met Rusland. Dat concludeert de onafhankelijke inspecteur-generaal van het ministerie van Justitie, die ook melding maakt van fouten tijdens het onderzoek.

De FBI onderzocht mogelijke contacten tussen het campagneteam van Trump en de Russen. President Trump heeft steeds gezegd dat nooit is samengespannen met Moskou om de verkiezingen te beïnvloeden. Hij stelt het slachtoffer te zijn van een „heksenjacht” die is bedoeld om hem politiek te beschadigen.

Inspecteur-generaal Michael Horowitz concludeert in zijn 434 pagina’s tellende rapport dat geen bewijs is gevonden van dergelijke politieke vooringenomenheid bij de FBI. Hij zegt onder meer dat de landelijke politiedienst grond had om de rechter te vragen om toestemming voor het afluisteren van Carter Page, een campagne-adviseur van Trump.

Horowitz maakt wel melding van zeventien ernstige „onnauwkeurigheden en omissies” bij de verzoeken om Page onder surveillance te plaatsen. Door die fouten leek de zaak sterker dan die feitelijk was. Het rapport geeft daardoor politieke munitie aan zowel voor- als tegenstanders van Trump.

Minister William Barr (Justitie) uitte na publicatie van het rapport kritiek op de FBI. „Uit het rapport van de inspecteur-generaal blijkt dat een vergaand onderzoek naar een presidentscampagne is begonnen op basis van flinterdunne verdenkingen die in mijn ogen onvoldoende zijn om de stappen te rechtvaardigen die zijn genomen.”