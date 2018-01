FBI neemt Clinton-stichting onder de loep

De Amerikaanse recherchedienst FBI onderzoekt al maanden in stilte of de liefdadigheidsstichting Clinton Foundation zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie en vriendjespolitiek. De FBI probeert te achterhalen of geldschieters in ruil voor giften aan de stichting politieke gunsten hebben gekregen.

The Washington Post en The New York Times melden dat het onderzoek is toegespitst op de periode 2009-2013. Hillary Clinton was toen minister van Buitenlandse Zaken. Volgens de woordvoerder van Hillary Clinton wordt het onderzoek uitgevoerd om de aandacht af te leiden van het onderzoek van voormalig FBI-directeur Mueller naar mogelijke contacten tussen leden van het campagneteam van Donald Trump en de Russen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016.

Clintons Republikeinse tegenstrever Trump zei in de verkiezingscampagne dat belangrijke donoren via de Clinton Foundation voorrang kregen bij Clintons ministerie.