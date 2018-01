FBI bezorgd over Republikeinse memo

De FBI maakt zich zorgen over de mogelijke publicatie van een omstreden memo. Het document suggereert volgens bronnen van The New York Times onder meer dat onder valse voorwendselen toestemming is verkregen voor het afluisteren van Carter Page, die als adviseur was betrokken bij de presidentscampagne van Donald Trump.

De memo is opgesteld door Republikeinse afgevaardigden. In de tekst staat naar verluidt dat de FBI en het ministerie van Justitie de zogeheten FISA-rechtbank onvoldoende duidelijk hebben gemaakt dat ze hun afluisterverzoek deels baseerden op onderzoek dat is gefinancierd door de Democraten, die oppositie voeren tegen Trump.

De inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn, heeft al groen licht gegeven om de memo openbaar te maken. Het Witte Huis moet nog instemmen. De stafchef van de president heeft al gezegd dat vermoedelijk snel toestemming zal worden gegeven.

De FBI liet woensdag weten zich zorgen te maken over de juistheid van de memo. Een bron zei tegen Bloomberg dat FBI-baas Christopher Wray zich verzet tegen vrijgave. Hij liet het Witte Huis naar verluidt weten dat het document een onjuist beeld schetst.