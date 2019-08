FBI beschouwt bloedbad El Paso als terrorisme

De Amerikaanse federale politiedienst FBI beschouwt de schietpartij in de stad El Paso als een terroristische aanslag en haatmisdrijf, zo meldt de gouverneur van Texas op gezag van de dienst. Bij het bloedbad vielen zeker 20 doden en 26 gewonden. Van de gewonden verkeren nog enkele mensen in levensgevaar.

Het haatmanifest waarin de 21-jarige Patrick Crusius zijn aanslag van El Paso had aangekondigd, stond al bijna twintig minuten op de website 8chan voordat de politie de eerste melding kreeg van de schietpartij. Crusius gaf zich na zijn daad over aan de politie en is ongedeerd. Hij is afkomstig uit een voorstad van Dallas in Texas en reisde ruim 1000 kilometer naar El Paso om zijn daad uit te voeren.

Volgens de krant The New York Times is binnenlands terrorisme dat vooral gericht is tegen moslims en minderheden een groeiend probleem in de Verenigde Staten. De FBI verwacht dit jaar veel meer binnenlandse terroristen te arresteren dan buitenlandse. De afgelopen jaren eiste binnenlands terrorisme meer slachtoffers dan buitenlands terrorisme.