FBI arresteert militair die IS trouw zwoer

Een Amerikaanse soldaat is zaterdag door de FBI opgepakt vanwege mogelijke banden met Islamitische Staat. De 34-jarige Ikaika Erik Kang moet maandag (lokale tijd) voor de rechtbank verschijnen.

De op Hawaï gelegerde Kang zou trouw hebben gezworen aan IS. Daarnaast probeerde hij militaire documenten naar de terreurgroep te verzenden en trainingen te verzorgen, stelt de FBI, die de onderofficier al meer dan een jaar in het vizier had.

Kang was onder meer uitgezonden naar Afghanistan, Irak en het Koreaans Schiereiland. Daarvoor kreeg hij meerdere onderscheidingen, waaronder een medaille voor zijn bijdrage in antiterreuroperaties.