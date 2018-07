De FBI heeft documenten vrijgegeven over de rol van Trumps voormalige campagneadviseur Carter Page. In de 412 pagina’s staat dat „de FBI gelooft dat de pogingen van de Russische regering (om zich te mengen in de verkiezingen) worden gecoördineerd met Page en misschien met andere personen”.

In een reactie op Twitter zoomde president Trump in op de manier waarop de FBI aan zijn informatie was gekomen. „Het lijkt er meer en meer op dat de presidentiële Trump-campagne illegaal is bespied.”