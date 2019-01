Fayulu roept zichzelf uit tot president Congo

Presidentskandidaat Martin Fayulu, die de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo heeft verloren, heeft zichzelf uitgeroepen tot president van het land. Hiermee heeft hij gereageerd op de uitspraak van het hooggerechtshof dat eerder op de dag zijn beroep had verworpen en Félix Tshisekedi tot officiële winnaar van de verkiezingen had uitgeroepen.

„Het hooggerechtshof heeft zojuist bevestigd dat het een dictatoriaal regime dient, door de valse uitslagen te erkennen en een constitutionele staatsgreep mogelijk te maken”, zegt Fayulu in een verklaring.

Doordat Fayulu zichzelf tot president heeft uitgeroepen, stijgt het gevaar op nieuwe onrusten in Congo. Bij geweld dat losbarstte na de bekendmaking van de voorlopige winnaar Tshisekedi vorige week zijn zeker 34 mensen om het leven gekomen en zestig mensen gewond geraakt. Militairen van de Republikeinse Garde hadden vorige week het huis van Fayulu omsingeld, nadat die aangaf in beroep te gaan bij het hooggerechtshof.