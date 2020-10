Fauci: geen coronavaccin in VS voor januari

Een coronavaccin is in de Verenigde Staten voor januari niet voorhanden, stelt de vooraanstaande Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci. Hoewel de klinische proeven voor twee vaccins in een vergevorderde fase zijn, is een versnelde goedkeringsprocedure door medicijnwaakhond FDA niet voor januari te verwachten, zei Fauci woensdag. „Het kan januari worden, het kan later worden, we weten het niet”, aldus de directeur van het Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten (NIAID).

Volgens Fauci zijn de klinische proeven van de farmaceuten Moderna en Pfizer het verst gevorderd. Voor een versnelde goedkeuring door de FDA moeten de proefdata van de producenten aantonen dat de vaccins zowel veilig als „aanhoudend werkzaam” zijn, aldus Fauci.

Het is niet voor het eerst dat een uitspraak van Fauci recht tegen een belofte van president Donald Trump indruist. Die heeft herhaaldelijk gezegd dat er nog voor het einde van het jaar een coronavaccin zal zijn. Critici verwijten Trump dat hij beloftes over vaccins doet in de hoop dat die hem helpen de presidentsverkiezingen te winnen.

Behalve directeur van NIAID, is Fauci ook lid van de corona-werkgroep die president Trump adviseert. Hij staat te boek als een integer en onafhankelijk expert, die vanuit zijn wetenschappelijke hoedanigheid niet schuwt om Trump tegen te spreken.

Wereldwijd wordt er met meerdere experimentele vaccins proeven uitgevoerd. Een spoedvergunning van de FDA betekent nog geen reguliere goedkeuring, waarvoor de lat aanzienlijk hoger ligt. Met de eerste vergunning kan echter wel een begin worden gemaakt met het inenten van risicogroepen en medisch personeel.