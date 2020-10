Fauci: ‘Amerikanen kunnen Thanksgiving dit jaar beter overslaan’

Amerikanen doen er eind volgende maand waarschijnlijk het best aan om de gebruikelijke familiebijeenkomst voor de feestdag Thanksgiving over te slaan, heeft topimmunoloog Anthony Fauci gezegd tegen nieuwszender CBS. Tientallen staten hebben momenteel te maken met een toename van het aantal nieuwe coronabesmettingen.

„Het is helaas een risico als je met bezoekers van buiten de stad binnen bij elkaar komt”, aldus de directeur van het Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziektes. „Het is ongelukkig, want de familiebijeenkomst met Thanksgiving is een belangrijk onderdeel van de Amerikaanse traditie.”

Fauci zei dat Amerikanen vooral voorzichtig moeten zijn als familieleden in risicogroepen vallen. Hij raadde zijn landgenoten aan „de bittere pil te slikken en die bijeenkomst op te offeren, behalve als je heel zeker bent dat de mensen die je ziet niet zijn besmet”. De 79-jarige Fauci zei dat zijn eigen drie kinderen dit jaar ook niet thuiskomen voor Thanksgiving „uit bezorgdheid om mij en mijn leeftijd”.

De immunoloog sprak verder zijn twijfels uit over claims van president Trump, die beweert dat er voor het einde van dit jaar 100 miljoen coronavaccins beschikbaar kunnen zijn. Hij zei dat hij er vertrouwen in heeft dat de president is genezen van Covid-19 en niet langer besmettelijk is.

Wel waarschuwde hij het publiek dat anderen met dezelfde leeftijd en hetzelfde lichaamsgewicht als Trump er niet vanuit moeten gaan dat zij het er net zo goed vanaf brengen. „Dat is ongeveer hetzelfde als zeggen dat iemand 150 kilometer per uur reed en geen ongeluk kreeg, en dat ik dan te hard kan rijden zonder een ongeluk te krijgen”, aldus Fauci