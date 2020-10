‘Fatwa gelanceerd’ tegen onthoofde leraar, zegt Franse minister

De vader van een schoolmeisje en een bekende islamistische militant hadden aangedrongen op de recente moordaanslag op een Franse leraar. Dat zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken maandag. De leraar die werd onthoofd omdat hij cartoons van de profeet Mohammed aan zijn leerlingen had getoond.

„Ze hebben blijkbaar een fatwa tegen de leraar gelanceerd”, vertelde minister Gérald Darmanin tegen radio Europe 1 over de twee mannen. Ze zijn twee van de elf mensen die zijn opgepakt na de terreuraanval door een jonge Tsjetsjeense man.

De leraar werd vrijdag de keel doorgesneden door een 18-jarige Tsjetsjeense vluchteling die als jihadist zijn daad in sociale media rechtvaardigde. Hij werd na de moord door de politie doodgeschoten.

Darmanin zei dat meerdere politieoperaties momenteel gaande zijn in verband met de moord. Ongeveer tachtig onderzoeken lopen naar online haatzaaiende uitlatingen in Frankrijk. Onderzocht wordt of bepaalde groepen uit de Franse moslimgemeenschap al dan niet moeten worden ontbonden na beschuldigingen van het bevorderen van geweld en haat.