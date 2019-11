Fatale overdosis kleindochter Robert Kennedy

De kleindochter van de Amerikaanse oud-politicus Robert Kennedy is begin augustus overleden aan de gevolgen van een overdosis pijnstillers en antidepressiva die ze per ongeluk had ingenomen. De 22-jarige Saoirse Kennedy Hill had te veel aan methadon, diazepam, nordiazepam, fluoxetine, seproxetine en ethanol in haar lichaam, blijkt uit het toxicologisch rapport bij haar overlijdensverklaring, waarover CNN bericht.

Saoirse werd begin augustus aangetroffen op het landgoed van haar familie aan de kust van Massachussetts. Niet veel later werd ze dood verklaard in het ziekenhuis. De studente communicatie aan het Boston College leed al langere tijd aan depressies.

Saoirse was de dochter van Courtney Kennedy Hill, een van de elf kinderen van de in 1968 doodgeschoten presidentskandidaat Robert Kennedy en diens vrouw Ethel.