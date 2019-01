Fatale crash Alpen door nalatigheid piloot

De botsing boven de Italiaanse Alpen tussen een vliegtuigje en een helikopter is vermoedelijk veroorzaakt door de piloot van het vliegtuig. De 55-jarige Fransman was een van de twee overlevenden, aldus Italiaanse media. Onderzoekers beschuldigen hem van strafbare nalatigheid met een zwaar ongeval tot gevolg.

Volgens de politie was het vliegtuig het Italiaanse luchtruim binnengevlogen zonder de verkeersleiding te informeren. Aan boord waren een vlieginstructeur en twee leerlingen.

In totaal kwamen zeven mensen om het leven. In de helikopter met toeristen stierven vier Duitsers en de Italiaanse piloot. Een vijfde Duitser raakte zwaargewond. In het vliegtuig overleefden de leerlingen, een inwoner van België en iemand uit Frankrijk, de crash niet.

Het ongeluk was boven de Rutor-gletsjer, vlakbij de Franse grens en ruim 80 kilometer ten noordwesten van Turijn. De helikopter was ingezet voor ‘heliskiën’ waarbij de helikopter de skilift vervangt. De gletsjer ligt op ongeveer 2500 meter hoogte.