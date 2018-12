Fassuta ligt gevaarlijk, maar verkeert in feeststemming

De kerst- en oudjaarsmarkt in Fassuta moet tienduizenden Joden, moslims, druzen en christenen trekken, en daarvoor is alles op en top geregeld. Fassuta heeft echter één probleem: het ligt dicht bij de grens met Libanon.

Er wonen 3400 christen-arabieren in Fassuta, die allemaal tot de Grieks-Katholieke kerk behoren. Een hoog percentage van de inwoners is goed opgeleid. Drie bewoners zijn zelfs professor aan een Israëlische universiteit. Anderen zijn advocaat of arts; weer anderen werken bij de politie. Intussen valt het niet mee om het inwonertal op peil te houden: 1500 inwoners gingen de afgelopen jaren weg. „De jonge generatie wil in het centrum van Israël wonen.”

Fassuta

De inwoners kunnen de extra inkomsten die de kerst- en oudjaartsmarkt oplevert, goed gebruiken. „Vroeger hadden we hier tabakplantages, maar omdat het moeilijk is om de heuvels te bewerken, zijn bewoners in de fabrieken en in de bouw gaan werken.”

Intussen is er alles aangedaan om van de markt een succes te maken. En daar hoort ook bij dat er noodscenario’s met de politie zijn gemaakt.

Dát er iets mis kan gaan is niet uit te sluiten. Fassuta ligt dicht bij de grens met Libanon, waar het Israëlische leger tunnels onschadelijk maakt van de Libanese Hezbollah-beweging. De organisatoren kunnen bezoekers eventueel snel evacueren naar een plek waar ze veilig zijn.

Hoe spannend het kan worden, hebben de bewoners al ervaren. Tijdens de laatste Libanonoorlog van 2006 sloegen raketten van Hezbollah in de buurt van het dorp in. Soldaten legerden zich in het dorp. Maar Fassuta verwacht dat dit keer alles rustig blijft.

Aan de organisatoren zal het niet liggen. Rond de Mar Eliaskerk (Kerk van de profeet Elia) zijn kabels gespannen waaraan lampjes, kersttakken en rode en gele kerstballen hangen. Naast de kerk staat een reusachtige kunstkerstboom – een belangrijke attractie deze dagen.

Fassuta organiseerde in 2013 de eerste markt rond de kerk. Zowel Joden als arabieren kwamen ernaar toe. De driedaagse „Christmassuta” van 2015 trok 25.000 bezoekers.

De afgelopen jaren bleek het niet gemakkelijk om toeristen naar het dorp te trekken. Maar gemeenteraadslid Reem Francis blijft optimistisch. „Vorig jaar kwamen er 60.000 mensen,” zegt hij. „We verwachten er dit jaar nog meer.”