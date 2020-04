Farmaceuten gaan coronavaccin testen op mensen

Farmaceuten en biotechnologen van het Duitse BioNTech en het Amerikaanse Pfizer kunnen weer een stap verder met hun onderzoek naar een coronavaccin. Ze hebben van de Duitse autoriteiten goedkeuring gekregen om te beginnen met tests bij proefpersonen. De studie is het eerste klinische onderzoek naar een vaccin voor Covid-19 in Duitsland en maakt deel uit van een wereldwijd ontwikkelingsprogramma.

Er worden straks vier verschillende varianten van een door de bedrijven ontwikkeld vaccin getest. Tweehonderd gezonde proefpersonen van 18 tot 55 jaar oud krijgen een vaccinatie. Het doel is om te bepalen welke variant het lichaam het beste aanzet tot het maken van antilichamen tegen het nieuwe coronavirus. Ook willen de onderzoekers weten wat de optimale dosering van dit vaccin is en wat de eventuele risico’s zijn. In een latere fase van de studie zullen ook proefpersonen worden gevaccineerd die een hoger risico op een ernstige virusinfectie lopen.

Pfizer en BioNTech willen na goedkeuring door de Amerikaanse regelgevende instanties ook onderzoek met BNT162, zoals het vaccin van de twee heet, gaan doen in de Verenigde Staten. De goedkeuring daarvoor wordt zeer binnenkort verwacht. BioNTech werkt verder ook samen met Fosun Pharma voor de ontwikkeling van BNT162 in China, waar de bedrijven verwachten dat ze ook onderzoeken zullen gaan uitvoeren.