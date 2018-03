FARC weggevaagd in verkiezingen Colombia

De FARC is zondag als de grote verliezer uit de parlementsverkiezingen in Colombia gekomen. Het was voor het eerst dat de voormalige ‘narcoguerrilla’ aan verkiezingen meedeed en ze won nauwelijks stemmen.

De halverwege de jaren zestig als extreemlinkse beweging opgerichte FARC (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia) wordt gehaat wegens de terreur en de drugscriminaliteit waarmee de beweging zich lang in de jungle overeind hield. De FARC deed dankzij het vredesakkoord van vorig jaar voor het eerst als politieke groep mee en heeft slechts 0,3 procent van de stemmen behaald. Toch krijgt de beweging tien zetels, omdat dat in het vredesakkoord is afgesproken.

Rechts-liberale tegenstanders van het akkoord behaalden met hun partij Centro Democrático (CD) van ex-president Alvaro Uribe een overwinning. De CD werd met ruim 16 procent van de stemmen de grootste partij. Een coalitie van centrumpartijen die momenteel president Juan Manuel Santos steunt, blijft met rond de 40 procent van de stemmen de grootste stroming.

Santos prees de zonder incidenten verlopen stembusgang als een van de rustigste en meest vreedzame ooit. Keerzijde was de lage opkomst, want minder dan de helft van de kiezers kwam opdagen. Santos kreeg in 2016 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn inspanningen het bloedvergieten te stoppen. Hij mag van de wet in mei niet worden herkozen.

De 41-jarige lijsttrekker van de CD, Iván Duque Márquez, lijkt grote kanshebber te worden in de presidentsverkiezingen van mei. Dit bleek zondag uit een soort voorronde voor die stembusgang die centrum-rechts heeft gehouden. De grote kanshebber voor centrumlinkse partijen is de voormalige burgemeester van de hoofdstad Bogota, Gustavo Petro, zo bleek zondag uit hun voorronde.