FARC: ex-strijders gedood in campagne

Twee voormalige strijders van de Colombiaanse FARC zijn gedood nadat ze campagne hadden gevoerd voor een politieke kandidaat van de beweging.

Door een vredesdeal in 2016 kwam er een einde aan ruim vijftig jaar gewelddadigheden tussen de FARC en de regering. Duizenden leden leverden hun wapens in. De beweging wil nu meedoen in verkiezingen later dit jaar en voert daarvoor campagne.

De twee leidden een verkiezingsbijeenkomst om de plaatselijke kandidaat voor Antioquia te steunen toen ze werden doodgeschoten, aldus een verklaring van de FARC. Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet weten het incident te onderzoeken.