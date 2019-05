Farage: May maakte foute inschattingen

De Britse politicus Nigel Farage zegt dat de afzwaaiende premier Theresa May de stemming in het land verkeerd heeft ingeschat. Hij stelt op Twitter dat nu twee conservatieve leiders zijn opgestapt die feitelijk pro-Europees waren. "De partij kan die les leren of sterven."

Aartsbrexiteer Farage, voorheen de leider van de eurosceptische UKIP-partij, zegt dat het moeilijk is om niet mee te leven met May. Zij kondigde vrijdag op emotionele wijze haar vertrek aan. "Maar politiek heeft ze de stemming in het land en haar partij verkeerd ingeschat."

Farage heeft de conservatieven van May met zijn nieuwe Brexit Party het vuur na aan de schenen gelegd. Die pro-brexitpartij deed donderdag mee aan de Europese verkiezingen. Peilingen doen vermoeden dat Farage daar een monsterzege heeft geboekt, al wordt de officiële uitslag pas later bekendgemaakt.

De brexit heeft ook de kop gekost aan de voorganger van May, de conservatieve premier David Cameron. Hij stapte op na het referendum over de brexit in 2016.