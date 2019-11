Farage klaagt over druk op kandidaten

Partijleider Nigel Farage van de Britse Brexit Party heeft hard uitgehaald naar de Conservatieven van premier Boris Johnson. Die bedienen zich volgens Farage van „schandalige” tactieken om zijn partij tegen te werken. Hij stelde tijdens een toespraak in East Yorkshire dat zijn kandidaten aan de lopende band worden lastiggevallen.

De prominente ‘brexiteer’ zei dat de kandidaten onder druk worden gezet om niet mee te doen aan de verkiezingen. Zij worden volgens hem gebombardeerd met telefoontjes en e-mails. „Je zou denken dat we in Venezuela zijn”, klaagde Farage.

Farage en Johnson voerden in 2016 campagne om de EU te verlaten, maar hebben allebei een ander soort brexit voor ogen. Farage herhaalde donderdag nog eens dat hij „gruwt” van de brexitdeal van de premier. Toch kwam hij Johnson deze week tegemoet door geen kandidaten van de Brexit Party naar voren te schuiven in 317 kiesdistricten die in 2017 zijn gewonnen door de Conservatieven.

De Brexit Party staat echter onder druk om nog meer kandidaten terug te trekken. De invloedrijke brexitsponsor Arron Banks riep Farage op zich te richten op de „veertig of vijftig districten waar de Tories geen schijn van kans hebben” en het oppositiepartij Labour daar lastig te maken.

De leider van de Brexit Party voelt er echter niets voor om nog een stap terug te doen. Hij denkt kiezers voor zich te kunnen winnen die eerder voor Labour stemden, maar voor de brexit zijn. Labour wil als het de verkiezingen wint opnieuw onderhandelen met de EU en daarna een tweede referendum uitschrijven over de brexit.

Farage haalde donderdag ook uit naar zijn voormalige bondgenoot Banks. Die heeft volgens hem de brexit opgegeven en zou nu lijden aan „brexhaustion” (brexituitputting). „Hij heeft het opgegeven. Arron Banks heeft nooit een cent aan de Brexit-partij gegeven, laten we duidelijk zijn, hij steunt de Brexit-partij niet”, zei Farage, en hij voegde eraan toe dat Banks nu achter de brexitdeal van Johnson staat.