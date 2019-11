Farage (Brexit Party) wil niet in parlement

Nigel Farage, de voorman van de Britse Brexit Party, is geen kandidaat bij de komende verkiezingen op 12 december. In plaats daarvan gaat hij door heel Groot-Brittannië campagne voeren tegen de brexitdeal die premier Boris Johnson gaat sluiten met de Europese Unie.

„Ik heb lang nagedacht hoe ik me het best voor de brexit kan inzetten. Ga ik een zetel in het parlement halen of dien ik de zaak beter door in het hele Verenigd Koninkrijk 600 kandidaten te steunen? Ik heb besloten dat die laatste optie de beste is”, zei Farage in het BBC-programma The Andrew Marr Show.