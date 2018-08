Fans Backstreet Boys gewond na instorten tent

Door ingestorte tent bij een openluchtconcert van de Backstreet Boys in de Verenigde Staten zijn veertien gewonden gevallen. Voorafgaand aan het concert stonden er fans in de rij te wachten in een paviljoen Zo’n 150 mensen negeerden de waarschuwingen van de organisatie over een naderende storm en het verzoek om een veilige plek op te zoeken. Door hevige regen en windstoten stortte vervolgens het paviljoen in. Het ongeluk gebeurde in Thackerville in de Amerikaanse staat Oklahoma.

De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, Twee van hen hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten. Het concert werd na het incident afgelast.