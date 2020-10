Families Italië proberen hun ouderen thuis te houden

Bij de huidige, tweede coronagolf in Italië is er vooral zorg om de ouderen. Families proberen hun geliefden thuis te houden om een opname in een verzorgingshuis te vermijden.

Nu er ook in Italië sprake is van een tweede coronagolf, blijkt dat verzorgingstehuizen weer zijn getroffen. Weliswaar ligt het sterftecijfer een stuk lager dan in het voorjaar –tussen februari en april stierven er zo’n 10.000 bewoners aan Covid-19–, toch zijn er tal van virushaarden in het land opgedoken. Maar anders dan zes maanden geleden, toen alleen Noord-Italië moest bloeden, is nu het gehele land getroffen. Infectiehaarden in bejaardentehuizen worden gemeld van Bari en Portici (bij Napels) tot in de Alpen van Trento en Piemonte. In een bejaardentehuis voor nonnen in de provincie van Pavia (bij Milaan) zijn 88 mensen aangestoken, onder wie 55 vrouwelijke religieuzen. Vijf van hen zijn inmiddels gestorven.

Bezuinigen

„Gemiddeld hebben we 20 procent minder bezetting in vergelijking met de periode van voor het coronavirus,” zei Paolo Moneti woensdag tegen dagblad La Repubblica. Moneti is onderdirecteur van een koepelorganisatie van private verzorgingshuizen. „Dat is het gevolg van het feit dat veel mensen grote offers brengen om oudere familieleden thuis te houden. Ze zijn bang dat het gevaarlijk is om hen aan ons toe te vertrouwen.” Moneti gaf aan dat door de afname van het aantal bewoners bejaardentehuizen moeten bezuinigen.

Nadat het aantal geïnfecteerden in Italië een week geleden fors toenam, zijn de overheidsmaatregelen opgeschroefd. Ondanks de stijging zijn de cijfers minder zorgelijk dan in Nederland. Woensdag werden er ruim 7300 nieuwe gevallen en 43 doden geteld. Dat is tot dusverre de grootste toename sinds 21 maart. Daarbij moet worden aangetekend dat meer dan 150.000 tests werden uitgevoerd, tegen 82.000 op dinsdag.

Kerstvakantie

Hoe dan ook bereidt Italië zich voor op het ergste. Hoewel premier Giuseppe Conte een landelijke lockdown uitsluit, wordt de mogelijkheid van een gedeeltelijke afsluiting opengehouden. Andrea Crisanti, een viroloog die naam heeft gemaakt door zijn succesvolle aanpak van een virusuitbraak bij Verona, zei woensdag op tv dat het land zich zou moeten voorbereiden op een lockdown tijdens de kerstvakantie, als de scholen toch dicht zijn.