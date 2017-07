Families diplomaten VS moeten Venezuela uit

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft donderdag (plaatselijke tijd) familieleden van Amerikaanse regeringsmedewerkers op de ambassade in de Venezolaanse hoofdstad Caracas opgedragen het land te verlaten.

In Venezuela vinden aanstaande zondag verkiezingen plaats om een nieuwe „grondwetgevende vergadering” te kiezen. Er worden meer ongeregeldheden verwacht in het land waar de oppositie zich met demonstraties en stakingen verzet tegen de plannen van president Nicolás Maduro. Het aantal doden is sinds de protesten begonnen in april oplopen tot 106.

Het ministerie liet in een verklaring weten dat het uit veiligheidsoverwegingen ook het vrijwillige vertrek van diplomaten uit de VS-ambassade in Caracas heeft toegestaan. Daarnaast wordt Amerikaanse burgers afgeraden naar Venezuela te reizen.