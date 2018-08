Familiedrama in Waals dorp: drie doden

In het Waalse Moresnet-Chapelle, in de provincie Luik, zijn bij een familiedrama drie doden gevallen. Dat meldt burgemeester Thierry Wimmer. Een man drong een met een mes een restaurant binnen en stak daar zijn ex-vriendin en haar moeder dood. De dader kwam ook om het leven. Eén slachtoffer werd afgevoerd met een helikopter.

„Er heeft zich deze namiddag een drama voorgedaan in Moresnet-Chapelle”, aldus de burgemeester in een bericht. „Er zijn verschillende slachtoffers te betreuren. Deze daad heeft geen terroristisch karakter en bevindt zich in de privésfeer. De dader kan geen schade meer berokkenen. Er is geen gevaar voor de bevolking.”