Familie overleden zwarte Amerikaan Floyd wil eigen autopsie

De familie van de overleden zwarte Amerikaan George Floyd willen een eigen autopsie op zijn lichaam laten uitvoeren. Advocaten van de familie kondigden dat aan. De familie vertrouwt de uitkomst van onderzoek door pathologen van justitie niet.

Floyd overleed nadat bij zijn arrestatie de politieman Derek Chauvin 8 minuten en 46 seconden zijn knie op zijn nek gedrukt hield. De laatste bijna drie minuten gaf Floyd geen teken van leven meer. In het ziekenhuis werd later zijn dood vastgesteld.

De gerechtelijke medici gaan er niet vanuit dat Floyd is gestikt maar dat hij is overleden aan een combinatie van factoren. Ze noemen andere gezondheidsproblemen in combinatie met druggebruik en de worsteling met de politie.

De advocaten van de familie wijzen in een verklaring op zaken uit het verleden met zwarte Amerikanen die bij inzet van de politie het leven lieten. Daarbij werden er dingen bijgehaald die volgens hen „een illusie” zijn. „Hij had astma, hij had een slecht hart, allemaal dingen die onbelangrijk waren toen ze leefden, ademden, liepen, spraken, gewoon goed totdat de politie in actie kwam”.

De familie heeft de forensisch patholoog Michael Baden ingeschakeld die eerder een onafhankelijk onderzoek deed naar de dood van Eric Garner. Die zwarte Amerikaan overleed in 2014 kort nadat hij bij arrestatie hard tegen de grond was gewerkt.

Politieman Daniel Panteleo hield hem tegen de regels in in een wurggreep. Hij stopte niet hoewel de verdachte nog uitbracht dat hij geen lucht kreeg. Garner verloor het bewustzijn en overleed op weg naar het ziekenhuis. Die arrestatie werd gefilmd, net als die van Floyd.

De gerechtelijke patholoog constateerde in deze zaak dat de houdgreep een fatale reeks gevolgen had, waaronder een astma-aanval. Panteleo werd ontslagen maar niet vervolgd.