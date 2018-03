Familie neemt afscheid van Stephen Hawking

Ruim vijfhonderd familieleden en vrienden hebben zaterdag afscheid genomen van de Britse wetenschapper Stephen Hawking. De uitvaartplechtigheid was zaterdag in besloten kring in een kerk van de universiteit van Cambridge.

Onder de aanwezigen waren volgens de BBC acteur Eddie Redmayne, die de rol van Hawking vertolkte in de speelfilm The Theory of Everything en Brian May, gitarist van Queen en astrofysicus.

Professor Hawking overleed 14 maart op 76-jarige leeftijd. Toen de rouwstoet bij de kerk arriveerde, luidde de klok 76 keer. Buiten stonden honderden belangstellenden, die applaudisseerden toen de kist naar binnen werd gedragen.

De as van de wetenschapper wordt bijgezet in de Westminster Abbey in het centrum van Londen. Zijn resten komen zo vlak bij die van Isaac Newton (1643-1727) en Charles Darwin (1809-1882) te liggen.