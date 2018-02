Familie neemt afscheid van Deense prins Henrik

Met tranen in haar ogen, maar met een glimlach op te lippen, heeft de Deense koningin Margrethe II afscheid genomen van haar overleden echtgenoot prins Henrik. De Deense koninklijke familie was dinsdag aanwezig bij de herdenkingsdienst in de Slotskirke Christiansborg. Prins Henrik stierf vorige week dinsdag op 83-jarige leeftijd na een ernstige ziekte.

De prins wilde geen staatsbegrafenis, dus waren er slechts zestig gasten uitgenodigd voor de ceremonie in Kopenhagen. Afgezien van de koninklijke familie, zijn Franse familie en medewerkers van het hof, waren er weinig officiële gasten.

Prins Henrik wordt gecremeerd. Hij wilde niet begraven worden in de kathedraal van Roskilde, in tegenstelling tot de Deense koninklijke familie. Dit besloot hij uit onvrede over zijn achterstelling in het koningshuis, waar hij protocollair na zijn vrouw en zoon kroonprins Frederik kwam, en het niet verlenen van de titel ‘koning-gemaal’.

Een deel van zijn as wordt uitgestrooid over de zee, een ander deel komt in een urn in de tuin van kasteel Fredensborg. Daar had de prins de laatste uren voor zijn dood doorgebracht.