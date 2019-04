Familie MH17-slachtoffer klaagt banken aan

De nabestaanden van een Amerikaan die omkwam bij de vliegramp met vlucht MH17 in 2014 slepen zes financiële instellingen in de VS voor de rechter die diensten hebben verleend aan de separatisten in het oosten van Oekraïne. Die separatisten worden verantwoordelijk gehouden voor het neerhalen van het toestel van Malaysian Airlines boven het oosten van Oekraïne waardoor alle 298 inzittenden omkwamen, onder wie 193 Nederlanders.

Het gaat om de familie van de 18-jarige Quinn Lucas Schansman die op weg was naar zijn ouders om een vakantie met hun te vieren. De familie heeft twee Russische banken en vier Amerikaanse financiële instellingen aangeklaagd.

Vlucht MH17 werd neergehaald met een BUK-raket die uit het door de separatisten beheerst gebied werd afgevuurd. „De mensen die de raket lanceerden worden misschien nooit voor de rechter gesleept, maar iedereen die hielp bij het bewapenen en hen steunde moeten dat wel”, aldus de advocaat van de familie.