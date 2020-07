Familie George Floyd wil geld van agenten na politiegeweld

De familie van de zwarte man George Floyd, die stierf nadat een politieagent in Minneapolis bijna negen minuten op zijn nek had geknield, eist schadevergoeding en smartengeld van vier agenten en de stad.

Een belangenbehartiger van de familie spande de rechtszaak aan. Het gaat om Ben Crump, een burgerrechtenadvocaat die andere families vertegenwoordigde na spraakmakende politiemoorden op zwarte mannen.

De vier agenten waren betrokken bij de arrestatie van Floyd, die werd verdacht van het betalen met een vals biljet van 20 dollar in een supermarkt. De blanke politieagent die op Floyd knielde terwijl hij geboeid was, Derek Chauvin, werd vier dagen na diens dood gearresteerd voor moord en doodslag. Hij zegt onschuldig te zijn. De drie andere agenten zijn beschuldigd van medeplichtigheid.

De dood van Floyd (46) op 25 mei leidde tot protesten tegen politiegeweld in de Verenigde Staten en andere landen. Ook laaide het debat over racisme in Amerika weer op.