Familie: dood Armstrong schuld van ziekenhuis

Na de dood van Neil Armstrong in 2012 heeft de familie van de astronaut lange tijd gedreigd met een rechtszaak tegen het ziekenhuis waar hij overleed. Volgens Armstrongs zonen Rick en Mark hebben de artsen fouten gemaakt die tot de dood van hun vader hebben geleid. Uiteindelijk is een schikking getroffen van 6 miljoen dollar, schrijven The Cincinnati Enquirer en The New York Times.

De eerste man op de maan overleed eind augustus 2012 op 82-jarige leeftijd in het Mercy Health Fairfield Hospital nadat Armstrong eerder die maand een bypassoperatie had ondergaan. Over zijn laatste dagen in het ziekenhuis is echter nooit veel bekendgemaakt. Volgens de kranten, die zich baseren op medische en rechtbankdocumenten, hebben in de jaren na Neils dood zijn twee zonen het ziekenhuis verantwoordelijk gehouden voor zijn overlijden.

Rick en Mark hadden destijds een hartspecialist in de arm genomen die het medische dossier van Neil heeft doorgenomen. De arts komt tot de conclusie dat de blunders van het ziekenhuis Neil fataal zijn geworden. De oud-astronaut zou de hartoperatie zelfs niet eens hebben hoeven ondergaan.

Het ziekenhuis was bang dat de familie naar de media zou stappen over de behandeling van Neil. In september 2014 is daarop een schikking getroffen. Beide partijen zijn toen overeengekomen dat het ziekenhuis geen fouten heeft gemaakt, maar wel 6 miljoen dollar betaalt aan de familie, die op zijn beurt hier verder over zou zwijgen.

Het ziekenhuis laat in een reactie weten niet verder op de zaak in te willen gaan. „Het publieke karakter van deze details is erg teleurstellend - zowel voor onze zorgverlening als voor de familie van de patiënt die deze juridische kwestie privé had willen houden.”

De zonen van Armstrong hebben niet gereageerd op het verhaal. Wel zegt Neils laatste vrouw, Carol, tegen The New York Times dat zij er niets mee te maken heeft.