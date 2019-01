Familie besteelt ex-president Mugabe

Robert Mugabe, de inmiddels 94-jarige voormalige heerser over Zimbabwe, is volgens aanklagers onder anderen door familieleden bestolen. Plaatselijke media meldden dat drie verdachten die huishoudelijke taken voor Mugabe en zijn vrouw verrichtten, tijdens een grote schoonmaak in een landhuis van de ex-president een koffer met 150.000 dollar in cash hebben gestolen.

Drie beklaagden, onder wie de 50-jarige Constance Mugabe die de sleutels had van alle vertrekken het landhuis buiten Harare, zijn woensdag voor de rechter verschenen. Ze zijn onder voorwaarden vrijgelaten en moeten later deze maand weer voor de rechter komen. Er worden meer mensen in deze zaak gezocht.

De diefstallen moeten zijn gepleegd tussen 28 december en 5 januari volgens de aanklagers. Ze wijzen erop dat de drie sinds 5 januari erg veel geld hebben uitgegeven onder meer door plotseling auto’s, onroerend goed en vee te kopen. Mugabe regeerde van 1980 tot november 2017 over het land. Volgens waarnemers heeft Mugabe al die tijd de staatskas geplunderd en het land geruïneerd. Uiteindelijk zette het leger dat lang had geprofiteerd van de dictatuur, hem af.