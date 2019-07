Falende motie van wantrouwen tegen Johnson

De nieuwe leider van de Britse Liberaal-Democraten (LDP), Jo Swinson, wil de nieuwe premier Boris Johnson in het Lagerhuis ‘onthalen’ door meteen een motie van wantrouwen in te dienen. Dat heeft ze gezegd in een tv-interview.

Dit vormt echter geen bedreiging voor de woensdag aangetreden premier Johnson, want de grootste oppositiepartij, Labour, steunt dit plan niet. Een woordvoerder van Labourleider Jeremy Corbyn noemde Swinsons plan ’kinderachtige en onverantwoordelijke spelletjes van de Liberaal-Democraten”. Swinson leidt de LDP sinds haar verkiezing op 22 juli.

Labour is bang dat een motie van wantrouwen nu de positie van Johnson alleen maar sterker maakt. Daarmee wordt het risico op een no-dealbrexit enkel groter. De partij hoopt dat het verzet tegen ‘brexitpremier’ Johnson groter wordt als de datum van de brexit (31 oktober) naderbij komt. Dan zou een motie van wantrouwen meer kans maken.