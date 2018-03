„Fake-nominatie Trump voor vredesprijs”

Het Noorse comité voor de Nobelprijs voor de Vrede denkt dat een nominatie die is ingediend ten faveure van de Amerikaanse president Donald Trump vals is. Het comité heeft de zaak in handen gegeven van de politie, meldde BBC woensdag.

Een anonieme Amerikaan droeg Trump voor vanwege zijn „ideologie van afgedwongen vrede”. „We hebben goede reden om aan te nemen dat het fake is”, zegt de baas van het comité.

Nominaties moeten elk jaar voor 31 januari zijn ingediend. Dat kan alleen door bepaalde personen worden zoals parlements- en regeringsleden, vroegere winnaars en enkele professoren.