Facebookbericht nekt voortvluchtige verdachte

Een voortvluchtige man is opgepakt nadat hij zijn verblijfplaats had verklapt op Facebook. De 27-jarige Jessie Dean Kowalchuk had een opstandig bericht gestuurd naar een Canadees televisiestation dat aandacht besteedde aan zijn zaak.

De autoriteiten in Brits-Columbia waren al geruime tijd op zoek naar de man, die tijdens zijn proeftijd in de fout was gegaan. Kowalchuk bleek de provincie te zijn ontvlucht en zich al jaren op te houden in het aangrenzende Alberta.

De man kon kennelijk de verleiding niet weerstaan om het televisiestation te wijzen op zijn nieuwe verblijfplaats. "Ik heb nieuws voor jullie, stelletje idioten. Ik ben in Edmonton en kom niet meer terug’‘, schreef Kowalchuk volgens het televisiestation in een Facebookbericht.

De politie kon de man vervolgens inderdaad arresteren in die stad. "We zijn in onze nopjes dat hij het bericht stuurde met de mededeling waar hij woonde in Alberta’’, zei een politiefunctionaris tegen omroep CBC.