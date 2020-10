‘Facebook werkt met 35.000 mensen aan eerlijke verkiezingsinfo’

Facebook heeft 2,2 miljoen advertenties en 120.000 berichten geweigerd omdat ze tot doel zouden hebben gehad de opkomst bij de komende Amerikaanse verkiezingen te beperken. Dit zei de vicepresident van de sector communicatie van Facebook, Nick Clegg, in gesprek met de Franse krant Journal du Dimanche. In de aanloop naar de verkiezingen van 3 november heeft volgens hem Facebook ook 150 miljoen waarschuwingen geplaatst over de naar het zich liet aanzien onjuiste inhoud van een bericht.

Facebook wil voorkomen dat het sociale medium net als in 2016 in de VS wordt misbruikt om kiezers met onjuiste informatie te beïnvloeden. De mediagigant heeft volgens de voormalige Britse politicus Clegg 35.000 mensen aan het werk om te waken over de veiligheid van sites die voor de stembusgang van belang kunnen zijn. Daarbij wordt volgens hem samengewerkt met ongeveer zeventig gespecialiseerde mediapartners om informatie die wordt aangeboden te checken.

Clegg zei dat „we ook kunstmatige intelligentie-instrumenten hebben”. Die maken het mogelijk miljarden posts en nepaccounts te verwijderen, zelfs voordat ze door gebruikers worden aangegeven. Facebook slaat bovendien „alle advertenties en informatie, zoals hun financiering of herkomst, zeven jaar op om transparantie te garanderen.”

De grote internetmedia worden er met de naderende presidentsverkiezingen in de VS steeds vaker van beschuldigd censuur te plegen, vooral ten gunste van tegenstanders van de huidige Amerikaanse regering van president Trump.