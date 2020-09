Facebook verwijdert valse berichten over natuurbranden

Facebook is begonnen met het verwijderen van valse beweringen dat de natuurbranden in Oregon zijn gesticht door verschillende linkse en rechtse groepen, zegt een woordvoerder van het sociale medium. Eerder werden valse berichten, omwille van de vrijheid van meningsuiting in de VS, door Facebook slechts voorzien van een waarschuwingslabel.

Door de vele berichten met onjuiste informatie overspoelen bezorgde burgers de overheid met vragen, waardoor minder tijd en mankracht kan worden besteed aan de bestrijding van de branden.

PolitiFact, een bedrijf dat samenwerkt met Facebook, schreef op zijn website dat tientallen berichten dat antifa, een linkse antifascistische beweging, de schuld kreeg van de bosbranden, waren gemarkeerd door de systemen van Facebook. Deze berichten werden door gebruikers duizenden keren gedeeld.

Ook de Amerikaanse federale politie FBI deed onderzoek en concludeerde dat alle berichten over brand stichtende extremisten onjuist waren.