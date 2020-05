Facebook verwijdert steeds meer haatberichten

Facebook heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 4,7 miljoen posts verwijderd die opriepen tot haat of geweld. Het gaat onder andere om foto’s en ander beeldmateriaal. In het laatste kwartaal van vorig jaar ging het nog om 1,6 miljoen, aldus het bedrijf dinsdag.

Ook werden in de eerste maanden van dit jaar 9,6 miljoen haatdragende teksten weggehaald, bijna 4 miljoen meer dan in het laatste kwartaal van 2019.

De stijgingen van het aantal weggehaalde berichten dankt Facebook aan de betere technologische middelen waarover het bedrijf beschikt. Haatdragende berichten, afbeeldingen en video’s zijn op die manier beter te filteren.

In het verleden kreeg het internetbedrijf veel kritiek omdat het te laks zou zijn in het controleren en weghalen van dat soort berichten.