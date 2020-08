Facebook verwijdert ‘misleidend’ bericht Trump over corona

Facebook heeft woensdag een bericht van de Amerikaanse president Donald Trump verwijderd. Het bericht was volgens het platform in strijd met de regels over misleidende informatie over het nieuwe coronavirus.

In de post had Trump een video gedeeld van een interview in het programma Fox & Friends van Fox News, waarin hij zei dat kinderen „bijna immuun” zijn voor het coronavirus. „Deze video bevat onjuiste beweringen dat een groep mensen immuun is voor Covid-19, wat in strijd is met ons beleid rond schadelijke misleidende informatie over corona”, zei een woordvoerder van Facebook.

Volgens hem is het de eerste keer dat het bedrijf een bericht van Trump verwijdert vanwege misleidende beweringen over het nieuwe coronavirus. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het besluit van Facebook.

De bewering van Trump staat in verband met het voornemen van de Amerikaanse regering om de scholen weer te openen. Veel Amerikanen zijn bezorgd over de eventuele gevolgen van zo’n heropening. Voor Trump is de belofte om de scholen weer te openen onderdeel geworden van zijn campagne voor de presidentsverkiezingen in november.

De VS zijn van alle landen het hardst getroffen door het longvirus. Volgens gegevens van de Johns Hopkins University zijn meer dan 4,8 miljoen mensen besmet geraakt, waarvan er 157.151 zijn overleden.