Facebook verbiedt advertenties over vermeende verkiezingsfraude

Facebook heeft woensdag aangekondigd dat het advertenties verbiedt waarin wordt beweerd dat stemfraude wijdverbreid is, waarin de geldigheid van de uitslag van de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen wordt betwist, of waarin een wijze van stemmen wordt betwist. Het verbod gaat per direct in en geldt voor de socialemediaplatforms Facebook en Instagram.

Het bedrijf ligt onder vuur sinds bekend werd dat het bij de vorige verkiezingen in 2016 advertenties toestond waarmee kiezers werden gemanipuleerd. Facebook kondigde de nieuwe maatregelen aan in een blogbericht. Eerder verbood Facebook al berichten waarin vroegtijdig de verkiezingsoverwinning wordt opgeëist.

Het besluit van Facebook komt een dag nadat president Donald Trump het eerste verkiezingsdebat met zijn Democratische uitdager Joe Biden aangreep om zijn ongefundeerde beweringen te herhalen dat er met de verkiezingen wordt gesjoemeld.