Facebook verandert tijdlijn voor gebruikers

Facebookgebruikers zullen straks een andere tijdlijn met berichten zien. De volgorde van de meldingen verandert. Als Facebook denkt dat iemand graag over iets praat, komt zo’n bericht hoger te staan.

„Het gaat hierbij om berichten die aanzetten tot reacties over en weer, berichten die je wellicht deelt via Messenger, en berichten die je wellicht wil delen en waar je op wil reageren - of het nu gaat om een vriend die advies zoekt, een vriend die om tips voor een reis vraagt of een nieuwsbericht of video waarover veel discussie ontstaat”, aldus Facebook.

De verandering gaat ten koste van bedrijven en uitgevers. Hun filmpjes en berichten komen lager in de tijdlijn te staan. Facebook wil voortaan meer de nadruk leggen op „betekenisvolle sociale interacties”, waarbij mensen daadwerkelijk iets doen met wat ze zien, in plaats van dat mensen alleen passief door het nieuwsoverzicht scrollen. Oprichter Mark Zuckerberg maakte het nieuws donderdag bekend.

Zuckerberg laat weten dat de veranderingen „groot” zullen zijn. Voor de korte termijn betekent dat wel dat er minder tijd op Facebook zal worden gespendeerd. Maar op langere termijn zullen zowel de gebruikers als ons bedrijf erop vooruitgaan, stelt Zuckerberg. „Ik verwacht dat de tijd die je wel op Facebook spendeert meer waardevol zal zijn.”