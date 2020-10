Facebook-topman Zuckerberg doneert 100 miljoen aan verkiezingen

Facebook-topman Mark Zuckerberg en zijn vrouw Priscilla Chan doneren 100 miljoen dollar extra aan lokale overheden om de huur van stembureaus te betalen, voor persoonlijke coronabeschermingsmiddelen voor medewerkers en administratiekosten rond de verkiezingen de komende weken. Het duo kondigde de donatie dinsdag aan, meldde The Washington Post.

De schenking volgt op een eerdere gift van 300 miljoen dollar aan staats- en lokale overheden om de Amerikaanse verkiezingen te helpen financieren. De donaties liggen onder vuur vanwege een rechtszaak die is aangespannen door een conservatieve juridische groep. Die probeert het gebruik van privéfondsen voor het staats- en lokale bestuur voor de verkiezingen te blokkeren. Dergelijke uitgaven worden gewoonlijk door regeringen gefinancierd.

Maar Zuckerberg is niet onder de indruk van juridische bedreigingen. Hij stelt dat zijn beslissing om verkiezingsadministratie te financieren geen partijdig politiek motief heeft.

„Sinds onze eerste schenking zijn er meerdere rechtszaken aangespannen in een poging om het gebruik van dit geld te verhinderen, gebaseerd op beweringen dat de organisaties die schenkingen ontvangen een partijdige agenda hebben. Dat is niet waar”, schrijft Zuckerberg in een post op Facebook. „Deze fondsen zijn bestemd voor gemeenschappen in het hele land - in de stad, op het platteland en in de voorsteden - en worden toegewezen door onafhankelijke organisaties.”

Het besluit van Zuckerberg en Chan om de Amerikaanse verkiezingsadministratie te financieren, kwam nadat president Trump dit voorjaar een wetsvoorstel voor coronavirusondersteuning had ondertekend waaronder 400 miljoen dollar aan extra fondsen voor steun bij de verkiezingen. Dat was ver onder de 4 miljard dollar die door verkiezingsleiders en Democraten in het Congres werd gevraagd.