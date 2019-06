Facebook streng bij advertenties verkiezingen

Facebook gaat advertenties die oproepen om niet te gaan stemmen verwijderen. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt in aanloop naar de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten volgend jaar. Het sociale medium gaat de richtlijn vanaf de herfst handhaven. Daarnaast is ook een taskforce opgericht, om beïnvloeding van de verkiezing te voorkomen.

Het nieuwe beleid moet nog wel beter worden uitgewerkt, laat operationeel directeur Sheryl Sandberg weten. Waarschijnlijk geldt het beleid, als het wordt ingevoerd, voorlopig alleen in de Verenigde Staten. Advertenties van politieke campagnes of normale berichten worden niet verwijderd als ze oproepen om niet te stemmen.

Facebook probeert proactief om inmenging in de verkiezingen vanuit het buitenland te voorkomen. In 2016 heeft Rusland wel geprobeerd de uitslagen van de verkiezingen te beïnvloeden.