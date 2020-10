Facebook sluit pagina partij Nieuw-Zeeland vlak voor verkiezingen

Facebook heeft de pagina van de partij Advance New Zealand twee dagen voor de parlementsverkiezingen gesloten. Volgens Facebook plaatste de partij misleidende informatie over het coronavirus en is de pagina na een waarschuwing offline gehaald.

Advance New Zealand is een nieuwe partij die in korte tijd enorm veel aandacht heeft gegenereerd op sociale media. Volgens peilingen krijgt de partij zaterdag voldoende stemmen voor een plek in het parlement.

Volgens een van de leiders van de partij, Billy Te Kahika, zat premier Jacinda Ardern achter het sluiten van de pagina. „We zijn niet in China of Noord-Korea, maar als je ziet hoe onze regering handelt, zou je denken van wel.” Te Kahika zegt dat Facebook door het sluiten van de pagina zich direct heeft bemoeid met de Nieuw-Zeelandse verkiezingen.

De partij heeft op onder meer op Facebook geplaatst dat militairen zonder toestemming de huizen van mensen binnendrongen en dat coronavaccins verplicht worden gemaakt. Persbureau AFP heeft beide aantijgingen gecheckt en als onjuist aangemerkt.

Premier Ardern stevent volgens de peilingen af op een nieuwe termijn als premier van Nieuw-Zeeland, grotendeels door haar aanpak van het coronavirus. In Nieuw-Zeeland zijn amper nog besmettingen en zijn de meeste beperkingen weer opgeheven.