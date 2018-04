Facebook: restricties politieke boodschappen

Facebook gaat na alle commotie over Russische propaganda de regels ten aanzien van politieke boodschappen aanpassen. Wie dat soort teksten kwijt wil op het populaire platform moet in de toekomst zijn of haar identiteit en plaats van herkomst bevestigen. In oktober werd deze maatregel al ingevoerd voor ondubbelzinnige verkiezingsreclame.

Topman Mark Zuckerberg heeft de nieuwe restricties voor berichtgeving met een politieke lading vrijdag aangekondigd. Die gaan onder meer gelden voor potentieel controversiële onderwerpen zoals bijvoorbeeld immigratie. Facebook wil transparant maken wie voor de advertenties betaalt. Tevens moeten de beheerders van pagina’s met zeer veel fans controleerbaar worden.

De aanpassingen, ook om nepnieuws uit te filteren, worden het eerst in de VS gedaan en de komende maanden in de rest van de wereld. Om deze doelstellingen mogelijk te maken zal Facebook duizenden nieuwe medewerkers aantrekken.