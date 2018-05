Facebook onderzoekt betaalde dienst

Facebook onderzoekt of het abonnementen kan invoeren. Gebruikers zouden dan betalen voor het netwerk en in ruil geen advertenties te zien krijgen. Aanleiding is de ophef over misbruik van privégegevens van tientallen miljoenen gebruikers door Cambridge Analytica. Die gebruikers zouden vervolgens zijn bestookt met politieke advertenties om ze te beïnvloeden.

Facebook had al eerder onderzoek gedaan naar een betaalde versie en dat liep toen op niets uit, maar nu zou het initiatief nieuw leven zijn ingeblazen.

Ingewijden hebben met persbureau Bloomberg gesproken over de plannen. Topman en oprichter Mark Zuckerberg en zijn collega Sheryl Sandberg, die als operationeel directeur de dagelijkse leiding heeft, hebben de deur naar een betaald Facebook tot nu toe op een kier gelaten. Ze zeiden dat advertenties ervoor zorgen dat iedereen op Facebook kan, ongeacht inkomen, maar sloten abonnementen niet expliciet uit.